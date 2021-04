Politie vat vluchtende bestuurder na achtervolging: “Het voertuig werd gisteren gestolen”

Triatlon Bart Aernouts tevreden na zesde plaats in Ironman 70.3 in Texas: “Ik ben op goede weg”

13 april Terwijl in Europa de ene Ironmanwedstrijd na de andere sneuvelt of verschoven wordt op de kalender omwille van de coronaproblematiek gaan in Amerika de wedstrijden gewoon door. Onze landgenoot Bart Aernouts vertoeft al een tijdje in de States en zijn trainingsarbeid daar lijkt vruchten af te werpen. Na een 15de plaats in de Challenge van Miami vorige maand werd de Antwerpenaar afgelopen zondag knap zesde in de sterkbezette Ironman 70.3 van Texas. “Ik ben op goede weg”, klinkt het vol vertrouwen bij Aernouts.