Politie vat twee geseinde personen tijdens korpsactie

Antwerpen ASSISEN. “Die steek in de hals is krachtig en doelge­richt toegediend, maar beklaagde heeft er geen uitleg voor”: wetsdokter maakt komaf met verklaring Selahaddin T.

“Overlijden door verbloeding, een steek in de hals en een verzuring van het lichaam.” Zo luidde het oordeel van wetsdokter Werner Jacobs over de doodsoorzaak van kleermaker Mehmet Özkaraman. En zoals verwacht haalde Jacobs ook de messteek in de hals aan, waarvoor Selahaddin T. geen verklaring had gegeven. Nochtans zou Özkaraman zonder die steek een aanzienlijk grotere overlevingskans hebben gehad. “Die messteek doorboorde het ruggenmerg, waardoor het slachtoffer waarschijnlijk niet meer kon lopen.”

28 september