Politie vat fietsendief: “Hij stond met de gestolen fiets voor het stoplicht”

Antwerpen Duo probeert pakket met drugs over gevangenis­muur Begijnen­straat te gooien

Een 16-jarige jongen is vorige week donderdag gearresteerd nadat een politiepatrouille hem betrapt had in de Sint-Rochusstraat in Antwerpen. Daar probeerde hij, samen met een kameraad, mogelijk een pakket met drugs over de muur van de gevangenis te gooien. De jongen bleek bovendien geseind te staan om voor de jeugdrechter te moeten verschijnen.

13 april