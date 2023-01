Politie vat 3 autodieven aan Stadspark: “Verschillende wagens waren beschadigd”

Antwerpen Uitbater fietsenwin­kel blijkt gestolen fietsen te verkopen: verraden door klant

De Antwerpse politie heeft de uitbater van een fietsenwinkel in Berchem betrapt op heling. Voor maar liefst 50 fietsen kon de man geen legitieme herkomst bewijzen. Als kers op de taart bleek hij ook iemand in het zwart in dienst te hebben. De agenten kwamen hem op het spoor nadat een verdachte man iets te veel interesse toonden in de fietsen aan Berchem-Station en de inspecteurs doorverwees naar de winkel.

28 januari