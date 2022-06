Politie treft bestelwagen met fietswrakken aan: “Bestuurder wordt verdacht van heling”

Het wijkteam trof ‘s ochtends een bestelwagen aan die was volgeladen met fietswrakken. “De bestuurder en de passagier werden gearresteerd en verhoord. Ze worden ervan verdacht helers te zijn (verkopers van een gestolen product). Eén van hen mocht daarna opnieuw beschikken. De andere man moest op het kantoor blijven. Hij werd bestuurlijk gearresteerd omwille van illegaal verblijf in ons land”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.

In de namiddag controleerde de politie een jongeman op het speelplein aan de Tweegezusterslaan. Hij reed met een elektrische step met een zadel, maar die was niet verzekerd. “Na een test haalde de step een snelheid van 35km/u. Het voertuig is in beslag genomen.”