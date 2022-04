Politie takelt auto met ongeldige nummerplaat

Het verkeersondersteuningsteam van Hoboken en Wilrijk merkte zaterdagavond een geparkeerd voertuig op met een Nederlandse nummerplaat. Het bleek om een zogenaamde ‘ééndagsplaat’ te gaan, die enkel gebruikt wordt om in Nederland van en naar de keuring te rijden. “De nummerplaat mag dus niet gebruikt worden in het buitenland. De politie kon geen eigenaar of bestuurder aantreffen. Daarom besloten de inspecteurs om het voertuig te takelen wegens een vermoedelijk niet ingeschreven en niet verzekerd”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.