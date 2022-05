Politie stoot in garage op sporttas vol oorlogswapens; drugscrimineel riskeert drie jaar cel

Antwerpen/DeurneDrugscrimineel Niels D.C. (32) beweert dat hij niets wist van de zeven oorlogswapens, waaronder vijf kalasjnikovs, die in zijn gehuurde garage in Deurne werden aangetroffen. Hij had de garage gehuurd om zijn schuld aan een drugsbende af te betalen. De openbare aanklager eist drie jaar cel.

De politie stootte in oktober 2019 in een garagebox op de Bisschoppenhoflaan op een sporttas vol oorlogswapens waaronder vijf kalasjnikovs. In het Antwerpse drugsmilieu worden deze kalasjnikovs geregeld gebruikt om aanslagen te plegen.

De eigenaar belde na de huiszoeking naar zijn huurder en gebood hem de garagebox dringend te ontruimen. Niels D.C. dacht dat er nog wel een zak lag. Hij zou het nodige doen. Meteen na dat telefoontje vertrok Niels D.C. naar Spanje.

Voor het openbare ministerie is het duidelijk dat Niels D.C. maar al te goed wist dat de garage als wapenopslagplaats moest dienen. Hij betaalde de huur altijd cash en onderhield contacten met mensen uit het criminele milieu. Eén van hen getuigde later aan de politie dat Niels D.C. hem een keer een tas met daarin een Uzi-machinegeweer en 100 patronen had getoond.

Niels D.C. wordt vervolgd voor bezit van wapens en voor bendevorming. Er wordt drie jaar effectieve celstraf gevorderd. D.C. werd eerder in Mechelen al veroordeeld tot een straf van drie jaar met uitstel. Eén van die voorwaarden was: alle contact verbreken met het drugsmilieu.

“Schuld afbetalen”

Voor de verdediging pleitte advocaat Xavier Potvin dat zijn cliënt zich niet langer op zijn zwijgrecht wilde beroepen. Niels D.C. zit momenteel in voorarrest in enkele grote drugszaken, gelinkt aan de Operatie Sky-ECC.

Advocaat Xavier Potvin: “Ik heb mijn cliënt gisteren bezocht in de gevangenis van Lantin. Hij wenst de feiten niet langer te betwisten. Hij huurde de garage voor anderen, in de hoop er een vergoeding voor te krijgen. Hij wist niet wat er in de garage lag. Toen de eigenaar hem vroeg de box leeg te maken, moest hij zelf bij die anderen horen of zij er nog iets hadden liggen.”

Niels D.C. bevestigde het verhaal van zijn advocaat. Hij huurde de box voor de drugsbende en ging ervanuit dat er drugs zouden worden opgeslagen. “Over wapens is er met mij nooit gesproken. Ik heb niets met wapens of met geweld in het drugsmilieu te maken.”

De rechtbank doet uitspraak op 28 juni.

