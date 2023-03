Politie stelt massaal overtredingen vast bij verkeerscontrole op Luchtbal en in Merksem: 19 bromfietsen in beslag genomen

Proces Reuzegom: “Hij zat naast Sanda in de auto en ondersteun­de zijn hoofd”: Advocaat Janker schetst het beeld van een onbaatzuch­ti­ge, meelevende schachten­tem­mer

De pleidooien vorderen langzaam, maar gestaag in het proces tegen de 18 Reuzegommers in het Antwerpse hof van beroep. Al zeven beklaagden hebben hun zegje kunnen doen, waarbij het vooral opvalt hoe sterk hun advocaten de rol van de media in dit dossier veroordelen. Na een vurig pleidooi van Louis De Groote voor praeses Zaadje werd de dag afgesloten door meester Eric Boon. Volgens hem is schachtentemmer Janker een lief en meelevend persoon. “Hij is bang voor het zwaard van Damocles dat boven zijn hoofd hangt en wil gewoon het verlies van zijn vriend verwerken.” Herlees hier alles wat er vandaag gebeurde tijdens het proces.