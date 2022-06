Politie schiet tot zeven! keer op auto tijdens achtervolging: Grote hoeveelheid cannabis gevonden in koffer

De politie merkte zondagnamiddag op de E17 in Oost-Vlaanderen omstreeks 17 uur een Frans voertuig op dat aan een erg hoge snelheid in de richting van Frankrijk reed. De auto reed in de richting van Antwerpen. Toen de Federale Wegpolitie en de politiezone Antwerpen besloot om de auto aan de kant te zetten, versnelde de auto nog. Na een resem verkeersinbreuken, keerde de auto om in de richting van Kortrijk. Al snel ontstond een achtervolging met verschillende politiewagens en een helikopter. Aan hoge snelheid reed het voertuig West-Vlaanderen binnen in de richting van Frankrijk. Agenten van de politiezone Antwerpen vuurden tot zeven keer op de banden van de auto, waardoor ze erin slaagden om het vuurtuig ter hoogte van Waregem tot stilstand te brengen. De bestuurder konden ze meteen in de boeien slaan, de passagier sloeg op de vlucht maar kon snel nadien toch ingerekend worden. In de koffer van de auto werd een grote hoeveelheid drugs gevonden en enkele gsm’s. De twee inzittenden zijn mannen van 32 en 28 jaar uit Frankrijk. Zij verschijnen dinsdag allebei voor de onderzoeksrechter die zal beslissen over hun verdere aanhouding.