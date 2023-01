Politie rukt meermaals uit tijdens oudejaarsnacht: verschillende bestuurlijke arrestaties

AntwerpenDe lokale politie van Antwerpen is tijdens de oudejaarsnacht meermaals moeten uitrukken voor incidenten. Verspreid over het grondgebied waren er enkele vechtpartijen waarbij een aantal betrokkenen verwondingen opliepen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Op diverse plekken deden zich beperkte kat-en-muis-situaties voor waarbij de politie naar eigen zeggen een paar keer personen uiteen moest drijven. Bij de verschillende politiebijeenkomsten raakten een aantal politievoertuigen licht beschadigd.

In Antwerpen-Noord werden agenten bekogeld met stenen en moest de sproeiwagen worden ingezet. In Ekeren werden brandjes gesticht en ook elders in de stad en in de districten was de sfeer af en toe grimmig.

Kort na middernacht werd de politie bekogeld in de omgeving van de Veldstraat en de Familiestraat in Antwerpen-Noord. Jongeren namen onder meer stenen uit de straat om te gebruiken als projectiel. De politie dreef hen met de sproeiwagen uiteen. Iets voor 1 uur was een gelijkaardige actie noodzakelijk.

Ook in de buurt van de Lakborslei en de Confortalei in het district Deurne werd de sfeer na middernacht grimmig. De politie kwam ter plaatse en dreef rond 0.40 uur de onruststokers uiteen. Na die actie vertrokken de amokmakers. Rond 1 uur waren er ook problemen op de Dageraadplaats in Antwerpen, waar jongeren met bommetjes naar de politie gooiden.

In het district Ekeren probeerden jongeren rond 0.30 uur brand te stichten door vuurpijlen in een gevandaliseerd voertuig te steken in de Pater Strackestraat. Het voertuig vatte vuur en werd geblust. In diezelfde staat werden eerder op de avond ook al fietsen in brand gestoken.

25 bestuurlijke arrestaties

Aan het Steenplein in Antwerpen, waar veel mensen waren samengetroept om naar het vuurwerk te kijken, raakte een man zwaargewond toen hij van een hoogte viel. De hulpdiensten raakten met moeite tot bij het slachtoffer door de grote drukte. De man was bij aankomst van de medische diensten buiten bewustzijn en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 3.40 uur meldde de Antwerpse politie als voorlopige eindbalans dat er 25 bestuurlijke arrestaties werden verricht voor het verstoren van de openbare orde. In tien gevallen ging het om minderjarigen. Eén persoon werd bestuurlijk gearresteerd voor openbare dronkenschap. Daarnaast deed de politie ook nog drie gerechtelijke arrestaties wegens slagen aan een agent, verboden wapenbezit en voor verhoor in een lopend dossier.

