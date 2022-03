Politie rolt drugsbende op met 28 verdachten, zes plantages en 188.000 euro cash

Het onderzoek liep volgens de Antwerpse politie al zes maanden. In de loop ervan bleek dat de drugsbende in kwestie weliswaar verankerd was in Antwerpen, maar dat haar activiteiten zich over het hele land uitstrekten. De speurders slaagden erin een heel netwerk in kaart te brengen met leidinggevenden, transporteurs, onderhoudsmannen, bewakers en leveranciers.