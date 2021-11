Politie plaatst dranghekken op plaats dodelijke ongelukken aan Berchem Station

Hoogstraten Grootste Oktober­fest van Vlaanderen blijft groeien: “Het succes? Een volksfeest pur-sang”

Na een onderbreking van een jaar was het afgelopen weekend weer ‘vollenbak' ambiance in een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten. Verspreid over twee dagen kwamen zo’n 6.500 mensen genieten van een stevige pint en Vlaamse schlagers op Oktoberfestival Noorderkempen. Zelfs Anouk Matton en Dimitri Vegas kwamen een glas meedrinken. De data voor volgend jaar liggen al vast. “Waarom het zo’n succes is? Oktoberfest is een puur volksfeest. Laagdrempeliger kan het bijna niet zijn.” Volgend jaar strijkt de organisatie neer in Hoogstraten, Herentals, Antwerpen én Gent. En er lopen gesprekken in Nederland.

