Politie pakt weer drugsuithalers op in Antwerpse haven: “Al 12 man deze week, er wordt waarschijnlijk naar iets gezocht”

Meer dan frietjes en chocolade: 8 verrassen­de producten van Belgische origine: “Hoe zou saffraan het doen op Kempense zandgrond?’, vroegen we ons af”

Wie aan Belgische foodproducten denkt, komt al snel uit bij bier, wafels, chocolade of frietjes. Toch zit er veel meer in ons land dan je denkt. Volgens Tony Le Duc van Terroir.be zijn Belgische streekproducten aan een revival bezig. “Driekwart van de producenten zijn jonge mensen tussen de 25 en 35 jaar", vertelt hij. Welke producten zijn aan een opmars bezig? We zetten 8 verrassende toppers op een rijtje. “Dit is het huisaperitief van high-end cocktailbars en sterrenrestaurants.”