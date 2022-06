Politie pakt overlast aan Stuivenbergwijk aan met actie

Antwerpen Gezocht: stapel­plaats in Antwerpse haven, want vol is vol. “Oplossen door hoger te gaan en uit te wijken naar Kempen en Gent”

De Antwerpse haven is best groot, maar blijkbaar niet groot genoeg: niet enkel de containerkades staan vol, je vindt nog amper magazijnen om goederen in op te slaan. Dus wordt er voor die stockage gekeken naar andere regio’s. “We hebben meer werk dan dat we plaats hebben”, klinkt het bij Van Moer Logistics.

12 juni