Politie pakt 14-jarige drugsdealer op

Antwerpen 14-jarig meisje in elkaar geslagen op de laatste dag van het schooljaar: “Eerder dit jaar had een leerling ook haar foto op een website voor prostitu­ees gezet.”

6 augustus Het had juist een heugelijke dag moeten zijn voor de 14-jarige Iris*. Op dinsdag 29 juni kwam ze aan op school om haar rapport op te halen en zo een vermoeiend schooljaar in schoonheid af te kunnen sluiten. Maar rond 9 uur ‘s ochtends, toen ze nog maar net binnen was, werd ze in een van de gangen van haar school opgewacht door een groep meisjes en moest ze een stevig pak rammel incasseren. “Omdat dit gebeurde op de allerlaatste dag van het schooljaar zat de school in een lastig parket.”