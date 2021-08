Politie pakt 14-jarige drugsdealer op plooifiets op

Antwerpen Kopstuk ‘Flash’ van Vuit­ton-drugsbende mag na procedure­fout gevangenis verlaten

6 augustus Het kopstuk van de Vuitton-bende, Yannick ‘Flash’ W., heeft de gevangenis mogen verlaten na een procedurefout. De Antwerpenaar zit thuis met een elektronische enkelband. De man werd eind 2020 gearresteerd in de buurt van het Spaanse Malaga op verdenking van invoer van tonnen cocaïne via de Antwerpse haven. Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.