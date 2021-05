Politie op zoek naar man die jongetje (11) aanrandde in leegstaand fabriekspand aan Sportpaleis

De politie van Antwerpen is op zoek naar een man die op 27 februari een 11-jarige jongen heeft aangerand in een leegstaand fabriekspand in Deurne in de omgeving van het Sportpaleis. Kort voor de feiten was de man nog wandelend te zien met een broodje in de hand.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met de fiets aan de hand door de Tweemontstraat wandelt. Even voordien had hij aan een 11-jarige jongen op straat de weg gevraagd naar een park in de buurt. Wanneer ze voorbij het verlaten fabriekspand in de Tweemontstraat wandelen, slaat de man plots linksaf het bedrijfsterrein op. Het gaat om een verlaten site waar heel veel gesluikstort wordt en waar ook regelmatig daklozen de nacht doorbrengen.

Volledig scherm De politie van Antwerpen is op zoek naar een man die een 11-jarige jongen heeft aangerand in een leegstaand fabriekspand in de Tweemontstraat in Deurne. © Beelden Faroek

Zetel

De nietsvermoedende jongen van 11 volgt de man naar een ruimte waar een zetel staat wordt daar aangerand. Als de dader even later opstaat om te gaan plassen, ziet het slachtoffertje kans om te gaan lopen. Hij gaat meteen naar een vriendje dat in de buurt woont en vertelt daar wat hem overkomen is. Later ziet de politie op camerabeelden dat de man kort na de aanranding met zijn fiets vertrekt vanuit het fabriekspand. Eerst in de richting waar de jongen naartoe is gegaan, maar nog geen minuut later passeert hij opnieuw de camera. Dit keer op zijn fiets in de andere rijrichting.

Broodje

Tijdens het onderzoek zal blijken dat de man omstreeks 12.30 uur al is gesignaleerd in de Alfred Bevernagelei ter hoogte van een buurtsupermarkt. Het lijkt erop dat hij iets krijgt toegestopt van twee mannen. Hij wandelt daarna weg met een broodje in de ene hand en zijn fiets aan de andere hand. Het is op dat moment dat de verdachte duidelijk te zien is: hij heeft donker haar, een stoppelbaard, is slank gebouwd en droeg een donkerblauwe jas en een jeans. Hij had een donkerkleurige fiets.

Getuigen mogen zich melden via 0800.30.300

