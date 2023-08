Politie ontdekt illegale activiteiten in garageboxen

Scoutskamp? Sportkamp? Deze kinderen leren programme­ren op robotkamp

Robotkamp. Het is eens wat anders. 280 kinderen nemen deze zomer deel aan de kampen van Skillz waar ze leren programmeren, gamen in Minecraft, digitaal tekenen én robotauto’s bouwen. Zo ook veertien kinderen in het Onze-Lieve-Vrouweinstituut Pulhof in Berchem. “Ze leren creatieve vaardigheden die ze nodig hebben voor de jobs van morgen.”