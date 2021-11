Politie onderzoekt verdwijning Antwerps koppel: “Gsm werd gevonden aan de Slachthuislaan”

Het zijn de kinderen van Tleefio en Eldrid Poulina (62) die gisteren alarm sloegen nadat hun ouders niet waren thuisgekomen. “Mijn moeder is maandag naar het werk vertrokken vanuit onze woning op 8 minuten van de Slachthuislaan in Deurne. Mijn stiefvader ging haar halen, maar ze zijn niet thuis gekomen. Mijn zusje had als laatste contact met mijn moeder, dat was maandag om 21.45 uur”, vertelt de oudste dochter. Volgens haar is het niet normaal van haar ouders om niks te laten weten. “Vorige week zijn ze ‘s avonds op hotel gegaan en hebben ze ons daarvoor gebeld. Ze houden ons altijd op de hoogte van wat ze doen, dus dit is niet normaal. We zijn heel ongerust!”