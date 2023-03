Politie ondervraagt ontvoerde ‘Schedel’ enkel als slachtoffer: “Hij heeft alle vragen beantwoord en werkt mee aan het onderzoek”

Urban wineries in België: deze 3 producen­ten maken gewoon wijn in de stad. Hoe kan dat? En welke invloed heeft dit op de smaak en prijs?

Wie aan wijn denkt, denkt meteen aan wijngaarden op het land, maar tegenwoordig is er een nieuwe generatie wijnmakers die haar wijnen binnen de stadsmuren maakt. Hoe komt een wijn tot stand in de stad? Hoe beïnvloedt dat de smaak en de prijs? En waar kan je dit in ons land al proeven? Sommeliers Joachim Boudens (Hertog Jan at Botanic Sanctuary**) en Tom Leven (Hof van Cleve***) zijn alvast fan. “Deze wijn staat veel dichter bij de consument.”