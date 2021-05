Politie onderschept zwaarbewapend commando in Antwerpen: “Ze hadden 2 handwapens en een kalasjnikov bij zich.”

Antwerpen Vanaf juli is vingerscan nodig om containers in haven op te pikken

20 mei De terminals in de haven van Antwerpen schakelen vanaf 1 juli geleidelijk over op een nieuwe manier van containerafhandeling, die is gebaseerd op identiteit in plaats van op pincodes. De identiteit wordt gecheckt aan de hand van een Alfapass en een vingerscan. Zo wil de haven onder andere drugssmokkel tegen gaan.