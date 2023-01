Politie onderschept drie Nederlanders die pakje moeten ophalen in haven: beloning van 60.000 euro

De bewaking van kaai 188 kreeg op 23 augustus vorig jaar rond 1.00 uur ‘s nachts de melding dat er een alarm was afgegaan aan de omheining. De douane trof er een man van 32 aan, die zich achter een betonnen jersey had verstopt. Hij beweerde dat hij op de kaai moest werken. Verder had hij een sporttas, kniptang, moersleutel en zaklamp bij. Op zijn gsm stonden enkele gemiste oproepen en berichten van een contact ‘Broken’.

‘Broken’ is spilfiguur

Tijdens zijn arrestatie passeerde er meermaals een Fiat Punto met Nederlandse nummerplaat en dus werd ook die tegengehouden. De bestuurder (21) had vijf gsm-toestellen bij zich en stond ook met een zekere ‘Broken’ in contact. Even later werd nog een verdacht persoon opgemerkt langs de Vosseschijnstraat. Het ging om een man van 28, die twee gsm-toestellen op zak had. Ook hij had berichten van ‘Broken’ ontvangen.

Uit de berichten op hun gsm’s bleek volgens de rechtbank dat ze geronseld waren om een partij cocaïne uit een container te halen. ‘Broken’ had naar de eerste verdachte gestuurd dat de chauffeur hem aan het hek ging afzetten en dat hij meteen naar binnen moest gaan.

Tot 60.000 euro beloofd

In het toestel van de chauffeur werden berichten teruggevonden over het geld dat hem beloofd was. “60k als het daar ligt, 20 als het niks is.” Er werden ook foto’s aangetroffen van de beklaagde met grote hoeveelheden cash geld, foto’s van verdovende middelen en een vuurwapen.

‘Broken’ had naar de derde persoon dan weer berichten gestuurd over het gereedschap. Hij had hem ook verteld dat hij over het hek moest springen en verdwijnen in een container. De jongeman had om 1.50 uur - toen de anderen al gearresteerd waren - aan ‘Broken’ gemeld dat hij binnen was, waarop die hem een precieze locatie op de kaai stuurde en hem ‘50k’ beloofde. Daarop liet de man in de haven weten dat het werk was voor minimaal twee mannen. Niet veel later werd ook hij gearresteerd.

Zwartwerk

De eerste van de drie beklaagden beweerde dat hem gevraagd was om zwartwerk uit te voeren in de Antwerpse haven. Hij wist naar eigen zeggen niets van cocaïne en beweerde zijn medebeklaagden niet te kennen. De rechtbank vond dat niet geloofwaardig. De andere twee hadden de feiten niet betwist.

