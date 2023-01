Politie neemt namaak horloges in beslag

Antwerpen Opvallend eerbetoon aan Firdaous (11): doodgescho­ten meisje krijgt waterput in … Bangladesh

De dood van Firdaous (11) beroert de gemoederen tot ver buiten ons land. In - jawel - Bangladesh in Zuid-Azië is ter ere van het vermoorde meisje uit Merksem een waterput gebouwd. Een initiatief van Imad Ben, de Antwerpse vrijwilliger die eerder van zich liet spreken met zijn reddingsoperaties in Oekraïne, en Gentenaar Riyad Rogiest. “We vonden dat Firdaous een mooi eerbetoon moést krijgen.”

18 januari