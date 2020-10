Politie neemt hele reeks exotische dieren in beslag na melding over geurhinder

Antwerpen/Deurne Zo snel kan het gaan in woonzorg­cen­tra: 44 van de 81 bewoners van De Tol plots besmet met coronavi­rus, twee overleden

11:16 Wekenlang bleven de besmettingscijfers in de rusthuizen van het Zorgbedrijf Antwerpen laag. Tot er zaterdag slecht nieuws kwam uit De Tol in Deurne: liefst 44 van de 81 bewoners hebben positief getest. Twee van hen zijn inmiddels overleden. Het woonzorgcentrum is in quarantaine gezet. Schepen voor Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) pleit nog eens voor sneltesten om uitbraken onder controle te houden.