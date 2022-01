Politie neemt... erectiepillen in beslag: “Mogen niet verkocht worden in gewone winkels”

Antwerpen Antwerpen rondt morgen kaap van 10.000 prikken bij vijf- tot elfjarigen

Het was alle hens aan dek in de Marmeren Zaal in de ZOO van Antwerpen vorig weekend: 6.776 kinderen van vijf tot elf jaar kregen daar hun eerste Pfizervaccin tegen het coronavirus. De stad Antwerpen, die instaat voor de regie van de vaccinaties voor kinderen, laat weten dat ouders nog steeds gretig ingaan op de verstuurde uitnodigingen: “Zaterdag ronden we de kaap van 10.000 prikken.” Dat is één vijfde van het totaal in de doelgroep.

14 januari