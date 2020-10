Politie neemt 23 patserbakken in beslag bij LuxuryCarSelection

Hoboken Geneeskun­de voor het Volk gaat uit de kleren: “De strijd tegen corona heeft ons uitgeput, geef de zorgsector nu snel meer middelen”

26 oktober Artsen en verpleegkundigen van Geneeskunde voor het Volk zijn maandagmiddag in Hoboken - deels - uit de kleren gegaan en deden er een dansje bij. Niet van blijdschap weliswaar. “Het zorgpersoneel wordt door een ramp getroffen. We hebben versterking nodig. We vragen ook om overal in de grote steden testcentra op loopafstand op te zetten.”