Politie maakt Scheldekaaien en Eilandje verkeersvrij tijdens Tall Ships Races en Bollekesfeest

TOMORROWLAND Zweden vieren overwin­ning tegen Red Flames op Tomorrow­land: “We hopen dat damesvoet­bal ook in dit land de aandacht zal krijgen dat het verdient”

De Red Flames hebben zich zo goed verweerd als ze konden vrijdagavond op het EK voetbal tegen Zweden maar moesten in extremis toch het onderspit delven. De Zweden vierden echter een feestje, zo ook op Tomorrowland, dat al jaar en dag een beetje blauw-geel kleurt, zowel op als voor het podium. “Het is jammer dat er in België zo weinig aandacht besteed wordt aan damesvoetbal, we hopen dat Red Flames ooit zo populair wordt als Red Devils.”

14:20