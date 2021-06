Politie legt samenscholingen tot 500 personen stil en merkt gespannen sfeer op: “Verplicht sluitingsuur horeca zorgt voor meer overlast”

De laatste weken waren er heel wat meldingen van overlast en zwerfvuil in de Antwerpse binnenstad, waarop de politie en het stadsbestuur besloten om dit weekend gerichte acties te houden. De politie stelde 126 overlast-pv’s op en nog een hele resem pv’s tegen het negeren van de coronamaatregelen. De overlast-pv’s waren er onder meer voor wildplassen (77), bedelen (9) en sluikstorten (7). Daarnaast kregen 14 personen een onmiddellijke inning voor drugsbezit en één pv werd opgesteld voor de verkoop van verdovende middelen. De politie pakte ook zeven personen op voor verstoring van de openbare orde en twee personen bleken illegaal in het land te zijn.

MAS

Vrijdagavond leek alles min of meer rustig te verlopen. De politie hield vooral controle op wildplassen, sluikstorten en vandalisme en dan vooral na het sluitingsuur van de horeca. “Na middernacht hebben we vooral groepjes van meer dan vier personen aangesproken”, klinkt het bij de politie. “Aan de Scheldekaaien en het Theaterplein bleef alles relatief rustig. Maar op de Leopold De Waelplaats en in de omgeving van het MAS had het aanspreken van die groepjes weinig tot geen effect. Vanaf 1 uur ‘s nachts hebben we dan ook beslist om groepen van meer dan vier te verbaliseren en muziekboxen in beslag te nemen. Uiteindelijk werden aan het MAS 10 pv’s opgesteld wegens COVID-inbreuken en werden drie muziekboxen gedurende een maand bestuurlijk in beslag genomen: één aan het MAS, één aan de Leopold de Waelplaats en één aan het Mechelseplein. Nadien begaven een aantal personen van de Leopold de Waelplaats zich naar de Scheldekaaien.”

Grote samenscholingen

De grote overlast deed zich uiteindelijk zaterdagavond voor. De overwinning van de Rode Duivels met 3-0 tegen Rusland had daar vermoedelijk iets mee te maken. “Na het sluitingsuur van de horeca werd opnieuw een groot aantal personen samen aangetroffen aan de Leopold De Waelplaats. Rond 0.45 uur was daar 500 man samengekomen”, klinkt het bij de politie. “Aan het MAS waren er ook enkele schermutselingen waar we moesten tussenkomen. Hetzelfde gebeurde aan het Hendrik Conscienceplein waar honderd personen waren samengekomen en aan de Plantinkaai waren dat er zelfs 200. De samenscholing aan de Plantinkaai bleek een hergroepering te zijn van de personen die reeds op de Leopold De Waelplaats werden aangetroffen. Tot slot werden nog kleine samenscholingen aangetroffen op het Mechelseplein en de Dageraadplaats.”

Gespannen sfeer

Volgens de politie werkt het verplichte sluitingsuur van de horeca de overlast in de hand. “We stellen vast dat de COVID-maatregelen ten opzichte van de horeca een invloed hebben op de overlast”, klinkt het. Waar we voorheen na 22 uur de grote volkstoelopen op de pleinen vaststelden, merken we nu dat dit verschuift naar 23.30 uur. De sfeer wordt soms gespannen. Enkele keren werd er een glazen fles uit de massa naar de politie gegooid. In de nacht van zaterdag op zondag werden zelfs twee politiemensen fysiek belaagd. Een van hen kreeg bier uit een vol glas in het aangezicht en een andere collega raakte lichtgewond aan zijn been waardoor hij voor korte duur arbeidsongeschikt is. Vijf onruststokers werden opgepakt voor verstoring van de openbare orde. Zij waren dronken en agressief naar onze mensen en vormden een gevaar voor de politie en ook omstaanders. In eerste instantie zullen onze ploegen op het terrein bemiddelend optreden en proberen mensen ertoe aan te zetten de COVID-maatregelen na te leven, ondanks de pandemiemoeheid. Overlast voor de buurt kunnen we niet tolereren. Wanneer het de spuigaten uitloopt en de aanwezigen absoluut geen oren hebben naar die sensibilisering, gaan onze mensen over tot verbaliseren en oppakken van de grootste onruststokers.”