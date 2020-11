Politie legt feest stil in Joodse wijk in Antwerpen: “Honderdtal man aanwezig”

Antwerpen/Wilrijk/Schoten A.S. Adventure opent extra afhaalpun­ten in Antwerpen om grote onlinerush de baas te blijven

25 november A.S. Adventure verdrievoudigt het aantal tijdelijk afhaalpunten door de vele onlinebestellingen in deze periode waardoor bezorgers niet altijd alles op tijd aan huis geleverd krijgen. Er komt onder andere een extra afhaalpunt in Antwerpen, Wilrijk en Schoten. “Leveringen aan huis blijven mogelijk, maar op deze manier bieden we onze klanten een extra mogelijkheid aan”, legt Johan Soenens, sales & digital director van A.S. Adventure uit.