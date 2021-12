Politie legt bowling van Antwerp Amusement Center dan toch stil

Wie gisteren ging bowlen in het Antwerp Amusement Center op de Blancefloerlaan in Linkeroever had geluk. Eén dag na de aankondiging dat ze de bowling voor recreanten openden - in de vorm van een competitie - zijn de zestien bowlingbanen alweer verboden toegang. Wie zich gisteren inschreef om een potje te gaan bowlen, werd automatisch lid van de bowlingfederatie Bowling Vlaanderen en krijgt nog een lidkaart opgestuurd. “We volgden de regels dus op, want volgens het Koninklijk Besluit mogen competities indoor doorgaan”, zegt aandeelhouder van de zaak Bob Meert.

Cultuurleven

Het parket, dat hen al eerder waarschuwde dat nieuwe competities niet opgestart mogen worden, was het daar niet mee eens en stuurde de politie op het amusementscenter af. Men kan dus tot nader order niet meer recreatief bowlen in wat vroeger Antwerp Bowling was: “We gaan sowieso een klacht neerleggen en procederen”, vervolgt Meert. “Onze klanten zitten nu in de competitie waarvoor wordt betaald. Het gevoel dat nu bij ons overheerst is dat we slachtoffer zijn van de ons-kent-ons-cultuur. Het cultuurleven mag weer open, waarschijnlijk omdat artiesten in nauwer contact staan met politici dan bowlinguitbaters. Je mag met honderd man op een tram samentroepen, maar met een bubbel van 6 bowlen in een zaak van 4500 vierkante meter niet. Dat is pure willekeur volgens ons.”