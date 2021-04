Politie legt bijeenkomst van jongeren op Scheldekaaien stil: één arrestatie en vijf muziekboxen in beslag genomen

Het was door het zonnige weer een drukke dag aan de Scheldekaaien met heel wat mensen die van het zonnetje kwamen genieten. “We waren er ook heel de dag aanwezig om alles in de gaten te houden en het verliep allemaal rustig”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. “Rond 19 uur werd het echter net iets te druk en dat kunnen we niet meer tolereren. Dansen, muziek, geen mondmasker dragen. Toen we ter plaatse kwamen, zijn er heel wat jongeren gaan lopen of gewoon naar huis gegaan. Er was wel een kleine groep die het nodig vond om verhaal te halen. We hebben uiteindelijk één persoon bestuurlijk aangehouden en we hebben een vijftal muziekinstallaties in beslag genomen. Er zijn géén onmiddellijke schikkingen uitgeschreven.”