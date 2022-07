Politie laat winkel met vervallen koeken en ontbijtgranen sluiten

Deurne Nog maar eens aanslag tegen familie kickbokser Jamal Ben Saddik: twee verdachten opgepakt

Vannacht werd opnieuw een aanslag gepleegd tegen de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Na woningen in Borgerhout en Borsbeek, die een link hebben met Ben Saddik, werd in de nacht van donderdag op vrijdag een woning in de Sint-Rochusstraat in Deurne geviseerd. Het gaat om een explosie aan Bens Handcarwash. Die was tot voor kort eigendom van iemand uit de familie Ben Saddik.

