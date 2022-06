Politie houdt teugels strak op Wim Saerensplein, politicus met Marokkaanse roots wil aandacht voor leefsituatie jongeren: “Schakel toezichters en buurtouders in als bemiddelaars”

Hoboken Stad Antwerpen bouwt extra campus voor buitenge­woon onderwijs in Hoboken

De stad Antwerpen heeft in Hoboken een grond aangekocht om een campus voor buitengewoon onderwijs op te bouwen. De extra capaciteit is broodnodig, gezien de grote tekorten aan plaatsen in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

14:28