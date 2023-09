Politie brengt jaarlijkse hulde aan agenten die sneuvelden in de wereldoorlogen

Verdachte van moord op Roemeense man uit Gretrys­traat blijft aangehou­den: “Onze huisbaas wist niet dat hij er woonde”

De 26-jarige Roemeense man die verdacht wordt van de moord op een 37-jarige Roemeense man in een studio in de Gretrystraat blijft aangehouden. Dat heeft de Antwerpse raadkamer donderdag beslist. De 37-jarige Ion P. werd op 6 april dood teruggevonden in zijn appartement en was duidelijk met geweld om het leven gebracht.