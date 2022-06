Politie betrapt vijf sluikstorters: “Ze krijgen een gasboete en de rekening van het opruimen”

Ranst Fietser (73) overleden na aanrijding met groep wielertoe­ris­ten in Oelegem

Een 73-jarige fietser is dinsdag om het leven gekomen na een aanrijding met een groep wielertoeristen. Het ongeval gebeurde aan het jaagpad langs het Albertkanaal in Oelegem. Het slachtoffer kwam er ten val en bezweek later aan zijn verwondingen.

9 juni