Politie betrapt poetsvrouw en barvrouw die in het zwart werken

Antwerpen Gloednieuw politiekan­toor op Linkeroe­ver officieel geopend: “Dit is een belangrijk signaal naar de burgers, maar ook onze eigen mensen”

Het gloednieuwe politiekantoor aan de Halewijnlaan is donderdagochtend feestelijk geopend en ingehuldigd. Na ruim anderhalf jaar bouwen en een kostenplaatje van 5,6 miljoen euro zijn, aldus korpschef Serge Muyters, de interventieteams klaar voor de toekomst. Niet enkel is het gebouw modern, comfortabel en energieneutraal, maar het moet ook dienen als signaal naar de gemeenschap. “Hiermee tonen we aan dat ons korps ook in Linkeroever investeert.”

14 april