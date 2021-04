Politie betrapt man die affiches op ramen commissariaat plakt (en die mag hij nu zelf weer schoonmaken)

Antwerpen Jogger vindt lichaam van man in Antwerpen

2 april Een jogger heeft vrijdagochtend een lichaam gevonden aan het Galgenweel op Linkeroever. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het is nog niet duidelijk hoe het lichaam daar terecht is gekomen of hoe de persoon in kwestie is overleden, maar het parket onderzoekt de zaak.