Politie betrapt illegaal persoon aan het werk in handelszaak

Antwerpen Beruchte drugscrimi­neel ‘De Algerijn’ vrijgela­ten in Marokko: uitleve­ring naar België gaat niet door

Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, is vrijgelaten uit een Marokkaanse gevangenis. Hij was in juli 2022 tegen de lamp gelopen op de luchthaven toen hij met vervalste papieren het land binnenkwam. Dinsdag was ‘De Algerijn’ nog veroordeeld tot zes jaar celstraf voor aanslagen in het drugsmilieu.

26 oktober