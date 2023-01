Politie betrapt druggebruikers in skatepark Eilandje

De actie gebeurde zowel in burger als in uniform. Het team betrapte in een skatepark drie personen die drugs gebruikten. “Ze kregen allen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld van 75 euro”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. De politie beboette ook twaalf foutparkeerders. Een andere bestuurder bleek al twee jaar in België te wonen, maar al die tijd had nagelaten om zijn voertuig correct in te schrijven. “Hij kreeg een fiscaal proces-verbaal en moet alles in orde brengen. De man zal ook nog achterstallige verkeersbelasting moeten betalen.” De politie vond tot slot ook verschillende sluikstorten. Het vuil werd opgeruimd.