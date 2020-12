Politie betrapt 64 feestvierders tijdens verschillende lockdownfeestjes in Antwerpen

De Antwerpse politie heeft vannacht opnieuw verschillende feestjes moeten stilleggen. Het ging over eerder kleine bijeenkomsten, maar telkens werd door de aanwezigen het samenscholingsverbod geschonden. 64 personen zijn op negen verschillende plaatse geïdentificeerd. “De boetes zullen fameus zijn”, waarschuwde de Antwerpse burgemeester Bart De Wever in de Zevende Dag. “We hebben afspraken met het parket. Er zal opgetreden worden.”

De burgemeester van Antwerpen zei in het programma dat er afgelopen nacht een record van negen lockdownfeestjes werden stilgelegd. Hij stelde ook vast dat de mensen brutaler worden, de politie niet binnen willen laten en hen uitschelden. Bart De Wever weerlegde ook de bewering van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat de politie niet zomaar een woning binnen kan. “Dat kan wel op basis van de wet op de openbare gezondheid. En dat doen we ook in Antwerpen.”

In de Dichtsersstraat was het de geluidsoverlast die de betrokkenen verraadde. Daar is iemand bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ook in de binnenstad, in de Nieuwstad, werden vijf personen betrapt. Ze hadden lachgas gebruikt en een COVID-19-veelpleger werd bestuurlijk aangehouden. De acht flessen lachgas zijn bestuurlijk in beslag genomen.

Rond 2 uur vannacht was er aan de Corneel Franckstraat nog een feestje met 10 personen aan de gang. Tegelijk verstopten een zestal mensen zich op een dak in de Oostenstraat omdat de politie voor de deur stond.

En nog rond die tijd werd er geluidsoverlast gemeld op de zesde verdieping van een appartement aan De Schans in Borgerhout. De aanwezigen vluchtten ook daar weg van de politie. Zes personen konden op het dak gevonden worden. Hun fles lachgas is bestuurlijk in beslag genomen.

Nog steeds tussen 2 en 3 uur ‘s nachts trof de politie zes personen aan in een pand aan het Koningin Astridplein.

Om 2.30 uur werd de politie geroepen naar de Schuttershofstraat. Daar meldde iemand geluidsoverlast. Er was grondig nazicht nodig om de feestvierders te vinden. Ze hadden zich onder meer op het dak verstopt.

Rond de klok van drie was er veel lawaai in de Ridder Van Parijsstraat waar de politie zes personen kon aantreffen, maar waar wellicht verschillende personen konden vluchten.

Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout tot slot trof de politie ook een bijeenkomst aan. Wie daar aanwezig was, probeerde weg te komen. Sommigen dachten dat de politie hen op het dak niet zou vinden. Ook hier zijn 10 personen betrapt.

Wie op de verschillende locaties aangetroffen werd, is geïdentificeerd. Telkens maakte de politie een proces-verbaal op met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het parket.

“Hou u aan de regels, hou vol, anders moet het bestuur optreden en dat doe ik niet graag”, riep Bart De Wever de Antwerpenaren op in de Zevende Dag. Volgens de burgemeester vinden de lockdownfeestjes in alle wijken plaats, zowel in de chique als in de volkswijken.