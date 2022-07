Politie betrapt 56-jarige vrouwelijke dealer: “In haar woning lagen drugs, weegschalen en gsm-toestellen”

Antwerpen/Deurne Turkse lassers ingevlogen om Bengaalse ‘slaven’ te vervangen op werf Borealis: “We wachten al een jaar om hier te komen werken”

Een veertigtal Turkse en Roemeense lassers en pijpfitters is afgelopen weekend ingevlogen naar Antwerpen om de 55 Bengaalse en Filipijnse arbeiders te vervangen op de werf van Borealis in de Antwerpse haven. Zij werden mogelijk slachtoffer van mensenhandel. De nieuwe werknemers verblijven in dezelfde appartementen aan de Keesinglaan in Deurne en werken eveneens voor de Franse aannemer IREM-Ponticelli.

