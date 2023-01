Politie betrapt 19 bestuurders met gsm achter het stuur

Antwerpen Was kunstschil­der Rembrandt óók chemicus? Scanner UAntwerpen doet opmerkelij­ke vondst over ‘De Nachtwacht’

Straf internationaal kunstnieuws. Dankzij de inzet van een speciale scanner van de Universiteit Antwerpen zijn ongewone chemische verbindingen ontdekt in een van de bekendste schilderijen ter wereld: Rembrandts meesterwerk De Nachtwacht. Was Rembrandt naast kunstschilder, óók natuurwetenschapper? De vondst werpt in ieder geval een nieuw licht op Rembrandts kennis van chemie en hoe hij zijn verf prepareerde.

20 januari