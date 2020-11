Politie betrapt 14 jongeren tijdens lockdownfeestjes in hotelkamers

Het wijkteam van regio Oost achterhaalde dat jongeren ook hotelkamers in hun regio opzoeken om er samen te komen. Dat zonder respect voor de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden. In het belang van de volksgezondheid heeft de politie daar en op andere plaatsen toezicht gehouden. De actie was in samenwerking met de diensten geweld, jeugd en jongerencriminaliteit van de lokale recherche, het hondenteam en de mobiele eenheid en met de steun van het Antwerpse parket.

Met elf in één kamer

Op zaterdagavond stelde de politie vast dat verschillende jongeren zich verzamelden in twee hotelkamers. In één van die kamers zaten 11 personen samen in een beperkte ruimte zonder mondkapjes op. Ze hadden drank bij en er werd muziek gespeeld. Op een tafel vond de politie drugs die klaar was voor gebruik. Ook in de andere kamer was er sprake van een feestje.