Politie arresteert vijf verdachten van internationale drugshandel tijdens 14 huiszoekingen: “Twee personen werkzaam als havenarbeider”

Antwerpen Ontwerp­team heeft ambitieus plan voor Stuiven­berg­site: grote, publieke tuin als blikvanger

De Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord is op dit moment volledig omheind, en dus niet toegankelijk voor de buurt. Dat zal in de toekomst veranderen. Het terrein wordt heraangelegd tot een publieke tuin met ruimte voor sport, tuinieren, markten en activiteiten voor jong en oud. De stad heeft alvast een ontwerpteam aangesteld. Die werkt nog het hele jaar aan de plannen. Pas in 2023, na de verhuis van het Stuivenbergziekenhuis, kunnen de werken beginnen.

17 januari