Politie arresteert man (30) die anti-LGBTQ-stickers in Antwerpen verspreidde

Het onderzoek van de cel diversiteit en verschillende interne partners leidde vandaag tot een huiszoeking en een arrestatie. Het onderzoek kwam er nadat de politie meldingen binnenkreeg van mensen die haatdragende stickers in het Antwerpse straatbeeld zagen opduiken. Een verdachte kon dinsdag gearresteerd worden. Het dossier werd overgemaakt aan het parket van Antwerpen dat het onderzoek zal voortzetten. De verdachte is intussen weer vrijgelaten in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek.

‘Geschrokken’

Marieke Jochems, spreekbuis van Het Roze Huis, reageert tevreden, al is er volgens haar nog werk aan de winkel: “We zijn heel erg geschrokken door de stickers die oproepen tot haat. We zijn anderzijds blij dat er snel gehandeld is door de politie en dat ze zo snel iemand hebben kunnen aanhouden. Het stemt ons gelukkig, maar discriminatie tegenover minderheidsgroepen is er jammer genoeg altijd. Zo’n concrete actie met stickers is een unicum in Antwerpen, maar het doet ons denken aan de LGBTQ-vrije zones in Polen en dat is choquerend. We roepen het stadsbestuur en alle Antwerpenaren op om de ‘zonder-haat-straat’-affiche op te hangen om een tegengeluid te laten horen.”