Politie arresteert fietsdief na zoveelste diefstal

Spaargids.be Pensioens­paar­fond­sen in dalende lijn: wordt er daarom in 2022 minder (snel) gespaard?

De waarde van pensioenspaarfondsen is dit jaar gedaald. Beïnvloedt dat het spaargedrag van de consumenten? Vullen ze hun fondsen nu minder snel aan? Wie aan pensioensparen doet, kan er immers voor kiezen het maximale te sparen bedrag in één tijd te storten, dat over het jaar te spreiden of gewoon een jaar over te slaan. Spaargids.be deed een rondvraag bij enkele banken.

2 november