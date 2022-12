Politie arresteert dronken, dakloze man opdat hij en zijn hond een nachtje kunnen opwarmen

Een opvallend case was die van een man die stomdronken tussen de auto’s op de baan laveerde. Hij had een hond bij en gaf aan te beseffen dat hij te veel gedronken had. Ook vertelde hij de politie dat hij geen onderkomen had en dat hij al vier dagen in de kou in een kraakpand sliep. De politie arresteerde hem bestuurlijk, specifiek vanwege zijn hoedanigheid en de vrieskou. Ook zijn hond werd meegenomen, zodat het duo in ieder geval samen kon opwarmen.