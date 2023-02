Politie arresteert dealer (18) met verboden wapen

Lega Basket Serie A Ismaël Bako begint met Virtus Bologna als favoriet aan Italiaans bekertoer­nooi: “In wedstrij­den met recht­streek­se uitschake­ling blijft het opletten”

Van woensdag tot zondag wordt in Turijn het Italiaanse bekertoernooi, de Final Eight, gespeeld met de top acht van de Lega Basket Serie A. Met daarbij één Belg: Ismaël Bako. De Belgian Lion begint donderdag met Virus Bologna aan zijn toernooi. Tegenstander in de kwartfinale is Venetië.