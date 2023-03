Politie-actie in historisch centrum: drugs onderschept

Geen stofzuiger gekocht? Dan gaat je wagen in vlammen op: vrouw die 12 auto’s in brand stak, moet therapie volgen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Sengül A. (39) uit Hoboken veroordeeld tot vijf jaar cel met probatie-uitstel nadat ze twaalf voertuigen in brand stak. Het zou een wraakactie geweest zijn tegen de eigenaars omdat ze geen luchtzuiveraar of stofzuiger van haar wilden kopen. Volgens haar advocaat was de vrouw zwaar depressief en kon ze niet meer helder denken.