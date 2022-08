‘Politie 24/7' komt terug na twee jaar corona: “Ditmaal mochten we een case van daders die op huizen schoten van dichtbij volgen.”

AntwerpenHet is ondertussen een viertal jaar geleden dat Politie 24/7 het kleine scherm in iedere woonkamer onveilig maakte. Twee jaar coronapandemie hielp de productie vanzelfsprekend niet vooruit. Maar vanaf 1 september zal het derde seizoen van het programma te zien zijn op Eén, na drie maanden opnemen in volle coronatijd. “Ditmaal mochten we een case van daders die op huizen schoten van dichtbij volgen.”

“De opnames liepen eigenlijk gespreid over een drietal maanden, tussen september en november 2020,” vertelt Stef Soetewey, die medeverantwoordelijk was voor de VRT-productie. “We hadden geluk dat we net in een periode zaten waarin de teugels wat gelost werden en we dus wat meer bewegingsvrijheid hadden.”

Niet onbelangrijk voor dit specifieke programma. Net als in de vorige seizoenen volgt Politie 24/7 de Antwerpse politie op de voet tijdens patrouilles, interventies en meer. En ook in de patrouillevoertuigen werd er gefilmd, terwijl de ploeg zelf in een aparte combi reed. “We werkten altijd met kleine teams, waarbij we nooit met meer dan drie samen bezig waren. Ook maakten we gebruik van een systeem met vaste camera’s, die in de politiekantoren opgehangen werden. Zo hoefden we niet met een cameraploeg door de ruimtes te lopen. Ook in de combi’s hingen camera’s en de politie-inspecteurs die we volgden kregen extra bodycams opgespeld. Dat alles gaf ons de ruimte om op afstand te blijven, maar toch een boeiende documentaire te maken.”

Quote Het filmen van de recherche wierp wel een extra licht op het politie­werk. Zo hebben we bijvoor­beeld een case van daders die op woningen schoten van dichtbij mogen volgen. Dan zit je echt wel op het tipje van je stoel. Stef Soetewey

Recherche voor het eerst in beeld

Net als de vorige edities zullen in het programma de werkzaamheden van onder meer de interventieteams, het snelleresponsteam en de wijkondersteuningsteams weer uitgebreid aan bod komen. Nieuw in dit seizoen van Politie 24/7 echter is dat de programmamakers ditmaal ook het werk van de lokale recherche hebben mogen filmen.

“Tot nu toe waren er bij hen nog geen cameraploegen toegelaten,” gaat Soetewey verder. “Dat we hen mochten filmen wierp wel een extra licht op het politiewerk. Zo hebben we bijvoorbeeld een case van daders die op woningen schoten van dichtbij mogen volgen. Dan zit je echt wel op het tipje van je stoel. Ook kregen we onder meer te zien hoe er werd samengewerkt om een Nederlandse dievenbende op te rollen. In dit seizoen komt, naast het interventiewerk, dus ook het echte onderzoekswerk aan bod.”

Ondanks dat tijdens de pandemie de boog soms gespannen stond bij zowel de politie als de bevolking heeft het team van Soetewey over het algemeen vrij weinig spanning ervaren tijdens de opnames. “Er was eigenlijk op geen enkel moment conflict,” vertelt hij. “En het feit dat we transparant hebben gewerkt tijdens de opnames, maakte ook dat we achteraf vrij weinig eruit hebben moeten knippen. Iedereen die in beeld kwam mocht het product op voorhand zien. Zo zorgden we er ook voor dat we geen vertelfoutjes maakten in onze voice-over.”

Moeilijke rekrutering

Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie, gaat daarmee akkoord. “Ook op straat viel dat goed mee. Alle mensen die in beeld kwamen werden daarover ingelicht en de cameraploegen mochten telkens uit ook pas uit hun wagen stappen als onze ploegen de situatie min of meer onder controle hadden. Ze waren meer een ‘fly on the wall’ dan een aanwezig televisieteam.”

Quote We wilden hoofdzake­lijk laten zien hoe het er in ons korps echt aan toegaat. Soms is dat mooi, maar soms wordt er ook stevig gevloekt. Dat zorgt misschien voor iets minder flitsende televisie, maar de werkelijk­heid bestaat niet constant uit actie. Wouter Bruyns, woordvoerder Lokale Politie Antwerpen

Bruyns bevestigt wel dat een belangrijke bestaansreden van het programma is dat het moeilijk blijft om personeel te vinden voor de politie. “We willen ons natuurlijk laten zien als een aantrekkelijke werkgever, zonder daarom de andere politiezones naar beneden te halen. Want we hebben natuurlijk nieuwe mensen nodig. Sommigen vertrekken, anderen gaan met pensioen, en het is niet zo makkelijk om mensen zo ver te krijgen. Dankzij onze eigen werving kunnen kandidaten nu ook voortrajecten volgen als ze geïnteresseerd zijn, maar het blijft soms moeilijk. Dit programma kan daarbij helpen.”

Het échte werk

Niettemin moet Politie 24/7 opnieuw vooral de realiteit tonen zoals ze werkelijk is voor de Antwerpse inspecteurs. “We wilden hoofdzakelijk laten zien hoe het er in ons korps echt aan toegaat. Soms is dat mooi, maar soms wordt er ook stevig gevloekt. Dat zorgt misschien voor iets minder flitsende televisie, maar de werkelijkheid bestaat niet constant uit actie.”

En waarom duurde het eigenlijk zo lang voordat er een nieuw seizoen van het programma kwam? “Omdat politiezaken uiteindelijk ook voor de rechtbank moeten komen,” aldus Soetewey. “Wij mogen die zaken pas uitzenden als er uitspraak is geweest en de dossiers gerechtelijk zijn afgerond. Die periode, die soms even duurt, moeten we respecteren.”

Politie 24/7 is vanaf 1 september te zien op Eén.

